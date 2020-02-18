Путин едет в Петербург почтить память своего учителя и начальника

Президент России Владимир Путин 19 февраля приедет в Петербург почтить память первого мэра города, его учителя и начальника Анатолия Собчака.

Как сообщает РИА «Новости» 18 февраля, президент возложит к памятнику первому мэру на Васильевском острове цветы, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Путин завтра будет в Петербурге – 20 лет назад умер его учитель и начальник Собчак.



Президент возложит цветы к памятнику первому мэру и посетит концерт в филармонии. pic.twitter.com/hV0OJ8zhUn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 18, 2020

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Он стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.



