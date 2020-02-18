В России могут отменить банковскую комиссию при оплате ЖКХ. Президент ждет конкретных предложений

Владимир Путин предложил фракции «Единой России» подготовить предложения по отмене банковской комиссии при оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги. Депутаты утверждают, что Центробанк их поддержал.

Как сообщает ТАСС 18 февраля, вопрос был поднят на встрече президента России с руководителем фракции Сергеем Неверовым. «Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, – цитирует парламентария агентство. – Внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить. Поддержите нас, мы готовы такие предложения сделать». – «Сформулируйте, конечно», – ответил Путин.

О том, что соответствующий законопроект могут внести в Госдуму, стало известно еще в январе. Сообщалось, что это будут либо поправки в Жилищный кодекс, либо изменения в несколько законопроектов, касающихся банков и национальной платежной системы.

Напомним, несколько лет назад ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» заявило, что оплата квитанций через неаккредитованные организации может влечь за собой комиссию до 8%. При этом договоры самого ГУП с банками предусматривают отказ от дополнительной комиссии с горожан. Банковские услуги оплачивает сам ВЦКП, а стоимость их заложена в стоимость договоров центра с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.



