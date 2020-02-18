«Самолёты, парусники, торговые суда, собрания картин». Что могут забрать у России акционеры ЮКОСа после решения голландского суда

Акционеры нефтяной компании ЮКОС, которым во вторник, 18 февраля, удалось отстоять право на компенсацию со стороны России в 50 миллиардов долларов, впредь могут претендовать на российское имущество за рубежом. Возможные последствия решения апелляционного суда Нидерландов «Фонтанке» разъяснил специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

«Не хочется спекулировать о возможных кулуарных договорённостях Кремля с М. Ходорковским, Л. Невзлиным и иными бенефициарами сегодняшнего судебного решения, но признаваемые абсолютным большинством государств правила об обязательности исполнения судебных актов подвергли риску государственное имущество России за рубежом. А поскольку свыше 70% экономики нашей страны принадлежит государству – в особой группе риска самолёты на международных аэрошоу; парусники, заходящие в иностранные порты; торговые суда в государственной собственности; собрания картин», – пояснил юрист.

Сергей Гландин уточнил, что согласно нидерландскому праву постановление апелляционного суда окончательное.

«Российский Минюст уже подтвердил готовность обратиться в него (апелляционный суд. — Прим. ред.), однако эта чисто российская логика здесь не сработает. Конечно же, можно подать жалобу в порядке надзора в Верховный суд, но примет он жалобу только по незначительному числу процедурных оснований, куда материально-правовые вопросы не входят», – подчеркнул юрист.





Он также пояснил, что в случае неисполнения решения суда (что более чем вероятно) компании «Hulley Enterprises Ltd.» (Кипр), «Yukos Universal Ltd.» (о-в Мэн) и «Veteran Petroleum Ltd.» (Кипр) получат право требования с РФ 50 млрд долларов в любых юрисдикциях, где у России есть активы.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге признал, что Россия нарушала Энергетическую хартию и фактически конфисковала активы ЮКОСа. Суд удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании и обязал Москву выплатить 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать эти средства и арестовать активы российских госкомпаний. В 2016 году России удалось добиться отмены беспрецедентного решения о компенсациях в 50 млрд долларов.

Михаил Ходорковский был осуждён в рамках двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима. В 2010-м по «второму делу ЮКОСа» о хищении добытой нефти Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013-го, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.