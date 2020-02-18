«Навыки бокса не потерял». Протоиерей Смирнов заявил, что не боится быть избитым из-за слов о «бесплатных проститутках»

«Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов не нервничает из-за поступающих в его адрес угроз и жалоб в прокуратуру после того, как назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 18 января, сообщает «Интерфакс».

«Я не боюсь этих угроз. Для меня звонок из прокуратуры — это обычная история. Меня там все знают», — отметил священнослужитель. Возможные акты физического насилия в его отношении Димитрия Смирнова не пугают — протоиерей упомянул, что «еще сам навыки бокса не потерял».

В интервью «Фонтанке» священник объяснил, что, назвав женщин, которые живут с мужчиной вне брака, «бесплатными проститутками», он хотел защитить их, заставить задуматься о том, «что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе», и узаконить отношения.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова Смирнова, подчеркнув, что тем движут благие намерения — привлечь внимание к важности защиты семьи, просто «получается не всегда удачно».

Общественный резонанс нашёл отражение не только в осуждении со стороны активистов, которые потребовали лишить священника сана и отправили жалобы в прокуратуру. Своё возмущение некорректностью высказывания Смирнова выразили депутаты и председатель Совета при президенте по правам человека Ирина Киркова. Протоиерей и ранее привлекал общественное внимание к своим неосторожно сказанным словам и неординарным идеям. Например, он предлагал ввести в школах уроки церковнославянского языка вместо английского и не раз называл русских мужчин «национальной трагедией».



