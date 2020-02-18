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Финансы
18.02.2020 14:55
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Евро подорожает почти на 50 копеек. Рубль угнетает дешевеющая нефть

Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на среду. Евро вырос к рублю на 46,81 копейки — до 69 рублей, а доллар — на 46,13 копейки, до 63,76 рубля. На Московской бирже, по данным на 14:25 18 февраля, доллар торгуется у отметки 63,71 (+0,24), а евро — 69,03 (+0,30).

«Прессинг на российскую валюту обусловлен снижением цен на нефть, возобновившей нисходящую динамику после пяти дней роста подряд. Давление на нефть продолжают оказывать распространение коронавируса, а также его влияние на спрос, сомнения в способности ОПЕК+ прийти к соглашению относительно мер по поддержке нефтяных цен, а также пересмотр прогнозов по спросу на нефть со стороны ОПЕК и Администрации энергетической информации», – рассказал «Фонтанке» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

На апрельские фьючерсы североморской нефти Brent цена упала на 0,28% – до 57,16 доллара за баррель, по нефти WTI падение составило 0,1% – до 52,27 доллара за баррель.

По словам аналитиков, против рубля также работает восстановление доллара. Учитывая, что индекс американской валюты остается на многомесячном максимуме, можно сделать вывод о том, что экономика США меньше прочих оказалась подвержена негативному влиянию эпидемии коронавирусной инфекции. 

Напомним, что накануне Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти. 


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