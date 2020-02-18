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Псковская учительница выдернула из-под школьника стул. Старшеклассник ответил ударом по лицу
Старшеклассник ударил по лицу учительницу в Печорском районе Псковской области. Мать подростка заявила, что сын извинился и педагог его простила. Об этом сообщает телеканал «360» 18 февраля.
Видео из класса в Лавровской гимназии стало распространяться в социальных сетях накануне. В ролике школьник качается на стуле и щёлкает зажигалкой. Учительница выхватывает из-под него стул. Подросток встаёт с пола и ударяет педагога по лицу.
По словам матери Татьяны Скуратовой, сын сожалеет о своём поступке и уже извинился.
По информации Скуратовой, учительница после драки уволилась из школы.
«Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться. Вот такие в школе дети, которые могут снимать гадости и выкладывать, но это уже их проблемы», — отметила она.