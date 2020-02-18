Псковская учительница выдернула из-под школьника стул. Старшеклассник ответил ударом по лицу

Старшеклассник ударил по лицу учительницу в Печорском районе Псковской области. Мать подростка заявила, что сын извинился и педагог его простила. Об этом сообщает телеканал «360» 18 февраля.

Видео из класса в Лавровской гимназии стало распространяться в социальных сетях накануне. В ролике школьник качается на стуле и щёлкает зажигалкой. Учительница выхватывает из-под него стул. Подросток встаёт с пола и ударяет педагога по лицу.

По словам матери Татьяны Скуратовой, сын сожалеет о своём поступке и уже извинился.

По информации Скуратовой, учительница после драки уволилась из школы.



