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18.02.2020 14:49
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В Интернете появился проект, не прошедший в финал конкурса по Охтинскому мысу. «Фонтанка» рассказывает, кто в нем остался

Архитектурное бюро «Сергей Скуратов Architects» опубликовало свой проект будущей штаб-квартиры «Газпром нефти», которая должна появиться на Охте. Но это проигравший проект.

В Интернете появился проект, не прошедший в финал конкурса по Охтинскому мысу. «Фонтанка» рассказывает, кто в нем остался

Сергей Скуратов architects

Первые подробности развития Охтинского мыса в январском интервью «Фонтанке» раскрыла член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина: «На первом уровне будет создано в том числе и общественное пространство, которое улучшит качество городской среды района Охты. Высота здания будет 28 метров в соответствии с действующими высотными нормативами для этого района. Так что комплекс по высоте не будет выделяться среди окружающих зданий», – сообщила Илюхина.

Мастерская известного московского архитектора Сергея Скуратова у себя на сайте опубликовала своё видение этого здания, посетовав, что их работа «не нашла отклика у руководства заказчика», а конкурс был закрытым. 

Как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к компании «Газпром нефть», Скуратов действительно не прошел в финал.

В Интернете появился проект, не прошедший в финал конкурса по Охтинскому мысу. «Фонтанка» рассказывает, кто в нем остался


По словам собеседника, в отборе, проводимом компанией «Газпром нефть», приняли участие 7 архитектурных бюро из России, Франции, Германии, Японии и Нидерландов. 

Сейчас проходит второй этап конкурса, в который прошли только иностранные компании. Итоги будут подведены в ближайшее время. Конкурс, как и писала «Фонтанка», действительно закрытый, что, как объясняют собеседники издания, близкие к компании, обычная международная практика для подобных уникальных объектов. В том числе это сделано и для того, чтобы избежать спекулятивных и непредметных обсуждений на ранних стадиях разработки.

По информации «Фонтанки», победитель конкурса получит 100 тыс. евро, а все участники уже получили за свою работу по 35 тыс. евро.

Жюри будет исходить из того, что участки культурного наследия должны стать частью ландшафта создаваемого на территории Охтинского мыса парка, заверили «Фонтанку». Охраняемые зоны не должны попасть под застройку. Таким образом будет обеспечена их сохранность. При этом не исключено, что на охраняемых участках после окончания строительства при необходимости можно будет вести научные исследования.  

Кстати, на участок, принадлежащий «Газпром нефти», приходится только треть охраняемых территорий Охтинского мыса, остальные две трети находятся в собственности города, и раскопки на них до сих не проводились. При этом из всего участка компании «Газпром нефть» только 17% территории имеют статус культурного наследия.

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