Новостройка по договору купли-продажи – в чем преимущества?

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выбираете жильё в новом доме, но не хотите ждать окончания строительства? Разумное решение – приобрести квартиру в уже построенном доме.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает квартиры в сданных жилых комплексах «Образцовые кварталы». Застройщик ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Уже введены в эксплуатацию пять «Образцовых кварталов», ведётся строительство и проектирование следующих объектов. Продажа готовых квартир осуществляется по договору купли-продажи. Сразу возможна передача ключей. После регистрации сделки в Едином государственном реестре недвижимости покупатель становится собственником.

В чём преимущество купли-продажи перед долевым участием? Во-первых, это особенно актуально для тех, кто снимает жильё и приобретает недвижимость с привлечением ипотечных средств. Не надо ждать готовности дома, оплачивая и аренду, и ипотеку. Можно сразу сделать ремонт и переехать в собственную квартиру.

Во-вторых, многих беспокоят риски долевого строительства. Достроит ли застройщик объект? Будет ли он сдан в срок? Сделка купли-продажи более привычна: вы платите деньги и тут же получаете товар.

В-третьих, при договоре долевого участия представление о будущей квартире складывается из плана, описания, рекламных картинок. Не все решаются платить за «кота в мешке». При заключении договора купли-продажи покупатель имеет возможность оценить свою будущую квартиру вживую, её размеры, планировку, вид из окна. Вы увидите уже произведённое благоустройство придомовой территории, озеленение, наличие и качество площадок для отдыха, количество парковочных мест, дорожно-транспортную инфраструктуру.

В феврале 2020-го года застройщик получил собственность на новый жилой комплекс – «Образцовый квартал 5». Квартиры продаются без посредников от собственника – застройщика.

Малоэтажные жилые комплексы в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya