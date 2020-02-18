Госдума отменила штраф за демонстрацию нацистской символики. В некоторых случаях

Государственная дума приняла решение отказаться от административной ответственности за демонстрацию нацистской символики.

«Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», – сообщается 18 февраля на сайте Государственной думы.

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что нововведения стали возможны «благодаря политическому консенсусу».

Ранее депутаты уточнили нормы демонстрации нацистской символики, допустив ее использование в произведениях искусства и сообщениях СМИ. Важным условием стало отсутствие «оправдания преступлений фашистской Германии».



