Госдума отменила штраф за демонстрацию нацистской символики. В некоторых случаях
Государственная дума приняла решение отказаться от административной ответственности за демонстрацию нацистской символики.
«Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», – сообщается 18 февраля на сайте Государственной думы.
Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что нововведения стали возможны «благодаря политическому консенсусу».
Ранее депутаты уточнили нормы демонстрации нацистской символики, допустив ее использование в произведениях искусства и сообщениях СМИ. Важным условием стало отсутствие «оправдания преступлений фашистской Германии».
Справка:
Поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и КоАП, позволяющие наказывать рублём за использование символики нацистов и их союзников, были внесены в 2014 году. В административном кодексе прописывалась ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики. В качестве наказания граждане должны были заплатить за это штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, или их ждал административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц наказание было более серьезным — до четырех тысяч, а для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.