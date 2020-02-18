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18.02.2020 14:35
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Центр «Э» совместно с СОБРом пришел в «Орден пути», где ставили петербуржцам «купола защиты» на 20 тысяч евро. Нашли мечи и оккультную литературу

Центр «Э» совместно с СОБРом пришел в «Орден пути», где ставили петербуржцам «купола защиты» на 20 тысяч евро. Нашли мечи и оккультную литературу

Обыски по делу о мошенничестве как минимум на 10 млн рублей проходят сейчас по примерно 10 адресам по всему Петербургу. Оперативники главка изучают жизнедеятельность «Мастерской намерений» и их психологические тренинги.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 18 февраля в рамках возбужденного еще в августе 2019 года следственным отделом УМВД по Московскому району дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники Центра «Э» проводят обыски в десятке квартир, расположенных по всему городу.

Центр «Э» совместно с СОБРом пришел в «Орден пути», где ставили петербуржцам «купола защиты» на 20 тысяч евро. Нашли мечи и оккультную литературу

В них живут либо члены группы, называющей себя «Орденом пути», либо те, кто попал под их влияние. В поле зрения полиции группа попала не в последнюю очередь после лонгрида 47news о деятельности группы.


Как писало тогда издание, её возглавляет Гайва Тихомирова, имеющая двойное гражданство России и Литвы. С 2001 года женщина оказывала психологическую помощь в платной консультации, а в 2006-м появился «Орден». Помимо Гайвы, в руководстве организации еще шесть женщин, в том числе и её дочь, и всего один мужчина — сын Тихомировой.

Они подбирали из тех, кто обращался в центр психологической помощи «Мастерская намерений», людей с высшим образованием, с ними общались, и в процессе психологических тренингов возникали, например, договоренности об установлении на человеке «купола защиты» за 20 тысяч евро. Если речь шла о бизнесе, то тут стоимость «купола» поднималась в 10 раз – до 300 тысяч евро.

По предварительной информации, помимо стилизованного под старину оружия – стилетов, мечей – и литературы духовного содержания, в квартире у Тихомировой нашли большое количество ампул и таблеток. Некоторые наименования оказались неизвестны специалистам.

Сама Тихомирова во время следственных мероприятий пожаловалась на плохое самочувствие и в компании полиции была доставлена в Сестрорецкую больницу.

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