Видео из тоннеля в Корее: всё началось с трейлера, а затем 30 машин спрессовали фуры и цистерна, выпустившая яд

Страшное ДТП, развивавшееся поэтапно, зафиксировала камера наружного наблюдения при въезде в тоннель на скоростной автомагистрали на юго-западе Южной Кореи. Хотя оно произошло накануне, сегодня на месте аварии работы продолжаются, находят новых погибших.

К 18 февраля, по данным корейского агентства Yonhap news, обнаружены пять тел погибших. Пострадали 43 человека.

В понедельник, отмечает агентство, по всей стране действовало предупреждение о снеге и гололедице. Вероятно, именно из-за этого случилось первое ДТП. «Вести» подробно описывают последовательность событий. Сначала в тоннеле остановился трейлер, перевозивший бронетехнику. Через несколько секунд около него произошла авария, и поток начал тормозить. В остановившиеся машины одно за другим въезжали всё новые транспортные средства. Некоторые водители сумели сориентироваться в ситуации и продолжили движение после ДТП, успев покинуть опасное место, однако таких оказалось меньшинство.





Кульминацией стал момент, когда в скопление машин влетели несколько фур, в том числе цистерна, перевозившая около 18 тонн азотной кислоты. Ядовитые пары заполнили тоннель. Затем под землёй возник мощный пожар, с которым удалось справиться не сразу.

В общей сложности в аварии участвовали около 30 автомобилей. Тела погибших обгорели. В связи с этим полицейским пришлось обратиться в Национальный институт научных исследований для проведения генетической экспертизы.



