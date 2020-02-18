Парковки доехали. Госдума приняла законопроект, который позволит штрафовать автомобилистов-неплательщиков

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в КоАП, которые устанавливают порядок получения личных данных автовладельцев для того, чтобы штрафовать их за неоплату парковки. Это должно избавить Петербург от 4-летнего парадокса, когда штрафы не приходили никому.

Судя по трансляции заседания Госдумы 18 февраля, за проголосовали все 324 присутствующих депутата, то есть 72% от общего числа. Во втором чтении, напомним, законопроект был принят 12 февраля. Речь идет об изменениях в двух статьях кодекса. Помимо порядка электронного документооборота, они устанавливают возможность уполномоченным лицам запрашивать информацию у МВД «при отсутствии у них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике». Кроме того, дело будет считаться возбужденным с момента определения об истребовании информации.

Напомним, в Петербурге чиновники не имеют возможности штрафовать неплательщиков с самого момента запуска пилотной зоны платной парковки в 2015 году. Они просто не могут получить сведения об автовладельцах от ГИБДД, из-за чего сумма выпадающих штрафов уже превысила 2 млрд рублей. В первом чтении законопроект в Госдуме был принят еще в 2018 году, однако потом возникла пауза. За это время петербургские депутаты успели выйти с аналогичной инициативой, а Смольный заявил, что намерен заключить прямое соглашение с МВД.



