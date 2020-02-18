«Твой бюджет» определился с районами-победителями. По 15 млн рублей — самым активным

По 15 млн рублей в рамках проекта «Твой бюджет» получит каждый из шести районов с наиболее активными жителями. В этом году улучшать городскую среду предстоит горожанам из Кировского, Красносельского, Пушкинского, Калининского, Приморского и Выборгского районов, сообщил 18 февраля комитет финансов Петербурга

В списке четверка дебютантов — это Кировский, Красносельский, Калининский и Выборгский районы, которые впервые примут участие в проекте. Каждому из победителей достанется по 15 млн рублей. При этом инициатив в рамках одного района может быть несколько — главное, чтобы их общий бюджет не превышал лимит. В общей сложности было подано 6934 заявки от более чем 4,4 тысячи горожан.

Пик подачи пришелся на последние три дня. 13 февраля было подано 550 заявок, 14-го числа — 674, а 15-го — 1031 заявка. «Массовые» инициативы, которые содержат одну и ту же идею, не являются нарушением участия в проекте. Ноборот, закономерно, что в преддверии дедлайна горожане начинают активнее агитировать соседей подавать заявки. Более того, жители района могут объединяться вокруг болевых точек и выдвигать способ решения проблемы. Например, среди инициатив часто встречается предложение благоустроить Муринский парк, где жители борются против застройки.

Модерацию в этом году не прошли только 13 заявок. Как пояснили в комитете, они содержали оскорбления, религиозную пропаганду, либо открыто призывали к мошенничеству.





В прошлом году активность в последние дни приема заявок была значительно выше — почти 4 тысячи идей. По итогам проверки часть из них была признана недействительной. В этом году подать инициативу на рассмотрение можно было только с помощью аккаунта в соцсетях, нарушений при проверке выявлено не было.

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