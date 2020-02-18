«Магистрали» оставили Муровых на обочине

Петербургские силовики не понимают, как реагировать на конфликт внутри охранного бизнеса «Бронка Групп». На следствие давят мифы о ресурсах ФСО и Генпрокуратуры. Реальность – на видео «Фонтанки».

На фото - справа Андрей Солнышкин

По информации нашего издания, материалы, касающиеся спора за активы группы охранных компаний «Магистраль», находятся одновременно в следствии Приморского, полиции Петроградского и Следственном комитете Центрального района Петербурга.

В принципиальную фазу история перешла в конце октября прошлого года, когда четыре компании из офиса на улице Куйбышева переместились на Аптекарскую набережную, 6. Так, охранные предприятия «Стража СПб», «Магистраль СПб», «Магистраль», «Магистраль-1» стали чужими одноименной группе, которая, как известно, имеет историческое притяжение к холдингу «Бронка Групп».

«Бронка Групп» находится после опалы Дмитрия Михальченко под контролем семьи Муровых. Где старший Евгений – в прошлом начальник ФСО РФ, средний – Андрей, председатель правления ФСК ЕЭС, младший – Никита, ныне первое лицо «Бронка Групп».

Что касается отколовшихся, то эти фирмы принадлежат петербуржцам Елене Юриковой и Константину Гущину, еще недавно системным сотрудникам группы компаний «Магистраль».





Чуть позже, в ноябре 2019 года, Юрикова и Гущин поменяли и директоров: в ООО «ОП «Магистраль»» гендиректором стала сама Юрикова, в «ОП «Магистраль СПб» – не чужой ей человек Виктор Фрумкин, а в «ОП «Магистраль-1» – Константин Гущин.

Как после продолжительных с кем-то согласований прокомментировал «Фонтанке» руководитель группы охранных фирм Павел Алексеев, начинавший работу в компании еще при Михальченко: «Мы годы работали вместе… наш бизнес разделен на многие структуры, так легче… порой мы вводим в учредители своих проверенных коллег. Так многие поступают. Да, Юрикова и Гущин формально являются собственниками, но вы же понимаете – договоренности другие». Судя по всему, переезд из офиса явился неожиданностью для Алексеева. Похоже, ему неловко в этом признаваться.

Тем не менее острота разногласий процессуально закреплена 24 декабря прошлого года, когда родилось первое уголовное дело в Приморском районе. Суть его типична для подобных столкновений: в ноябре 2019-го Юрикова лишилась поста гендиректора ООО «Аттестационный центр «Северо-Запад», а Гущин вместе с помощником вывез из офиса на улице Белоостровской компьютеры.

С этого момента в истории с разводом родственных компаний засветился 31-летний Андрей Солнышкин. Согласно базе СПАРК, он не имеет регистрационной связи с «Магистралями», но интрига в этом месте:

Андрей Солнышкин помогает выносить оргтехнику

В свое время Андрей работал следователем в Наркоконтроле, после – помощником по связям со СМИ в СК на транспорте, в мае 2016 года уволился и три года отработал помощником по безопасности на «Ленфильме». Сегодня он просто сын начальника Управления Генпрокуратуры в СЗФО Нелли Солнышкиной.

Одновременно прибавилось работы петроградским полицейским. Бухгалтер из офиса «Магистралей» на Куйбышева в конце декабря заявила, что колоть ей колеса на «Мазде СХ-5» – это пошло. Тем более что, на её взгляд, это сделал тот же Андрей Солнышкин.

В Петроградском УМВД говорят, что жалоба составлена основательно, ущерб высчитан скрупулезно – 14 тысяч 600 рублей. Включая эвакуатор, слесарные работы, покупку двух колес.

Так как расследования по этим случаям идут со скрипом, то пострадавшая сторона настойчиво пишет жалобы в прокуратуру Приморского и Петроградского районов. Там, судя по всему, тоже разглядывают Солнышкина-младшего.

Павел Алексеев не очень захотел распространяться, о чем шел разговор, предшествовавший этому коварному проколу шин, хотя явно тогда была встреча с Солнышкиным.

Андрей Солнышкин рядом с офисом «Магистралей» на улице Куйбышева

«Не хочу говорить … неадекватная выходка», – заявил он «Фонтанке». На наш конкретный вопрос о роли Солнышкина Алексеев ответил дипломатично: «Ну зачем вы меня об этом спрашиваете?!»

Подчеркнем, что новости о расколе в «Магистралях» уже не секрет на рынке охранных услуг Петербурга. Оттуда доносятся шуточки о смене генеральских крыш.

«Фонтанка» зафиксировала и третий эпизод до сих пор невидимой борьбы. В Следственный комитет по Центральному району недавно поступило заявление на Юрикову и Гущина. Но уже о хищении мошенническим образом.

Если концептуально, то претензии выглядят по-человечески доходчиво, а юридически – своеобразно. По убеждению оставшихся в «Магистрали»: в 2017 году с Юриковой и Гущиным понятийно договорились, что они будут номиналами, а в конце 2019 года они, нарушив договоренности, самоопределились вплоть до отделения. Финансовые потери указаны в виде нераспределенной прибыли: на счетах «Магистрали СПб» осталось 6 млн, на «Магистрали» – 83 млн, на «Магистрали-1» – 63 млн, на «Страже СПб» – 71 млн. Более 220 млн – это деньги. К которым, кстати, имеет отношение семья Муровых, ведь у этих охранных предприятий с «Бронка Групп» общая бухгалтерия.

«Фонтанка» поговорила с правоохранителями, понимающими нюансы противостояния. Некоторые отважились пояснить: «Многие в теме. Ждут, когда придет хоть какая-то команда», «когда оказываешься между великими, то, какое бы решение ни принял, крайний – ты».

«Фонтанка» спросила мнение Андрея Солнышкина. «Начнем с того, что мне самому интересно, почему вы меня об этом спрашиваете. Если коротко, то никакого отношения к конфликту я не имею», – ответил собеседник. На вопрос журналиста, помогал ли он выносить компьютеры из офиса в Приморском районе, Андрей ответил еще более категорично: «Это бред». Что касается его рода занятий, то Солнышкин сегодня «на вольных хлебах» (цитата).

По данным «Фонтанки», до развода в пакете контрактов группы компаний «Магистраль» крупнейшими заказчиками были Федеральная сетевая компания (где Муров-средний), школы Невского района. Заметим, пока Юрикова подчинялась еще корпоративным устоям «Магистрали», за 2019 год она сумела выиграть больше 300 конкурсов городских школ и детских садов на общую сумму в 1,9 млрд рублей.

Константин Гущин, который вместе с Еленой Юриковой ушел от «Магистралей», ответил журналисту, что не готов сегодня комментировать ситуацию.

Вскоре после развода «Магистраль» и «Магистраль-1» переименовали в «Кардинал» и «Оплот». А все начиналось государственно – в 2002 году учредителем первой «Магистрали» была организация, от одного названия которой хотелось встать: Управление делами регионального общественного фонда программ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»