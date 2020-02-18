Школьников младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием до 2023 года. Закон приняли депутаты Госдумы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом 18 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, о необходимости такого законопроекта заявил еще премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле прошлого года. Инициативу в Госдуму 20 сентября внесли председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин вместе с лидерами всех фракций.

«Это большой законопроект, он устанавливает принципы и критерии здорового питания, организацию здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, требования контроля. Например, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. Это будет абсолютно прозрачная схема», — пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Правда, Исаев уточнил, что обеспечить всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием удастся только к 1 сентября 2023 года.



