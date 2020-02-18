По Новосмоленской набережной плавают утки – пешеходную зону затопило

Новосмоленская набережная в Василеостровском районе Петербурга оказалась под водой 18 февраля.

Петербуржцы поделились видеозаписью местной «Атлантиды» в соцсетях. На кадрах по пешеходной части набережной теперь «прогуливаются» утка и селезень.

андрюха у нас флад возможно криминал pic.twitter.com/AcJYsVc4yN — Святая Моль (@lust_modified) February 18, 2020





Подтопление прибрежных зон для Васильевского острова не редкость. Тем не менее трудно поверить, что пару недель назад «Фонтанка» здесь каталась на коньках.

Аномально тёплая зима продолжает бить рекорды. Дождь льёт уже два дня, порой начинает завывать штормовой ветер. Накануне из-за угрозы подтопления даже пришлось закрыть дамбу. Впрочем, после ночного шторма, затворы открыли. Пиковый уровень воды у Горного института зафиксировали около 3 ночи. В 8 утра он уже был у отметки в 124 сантиметра, в 13:30 остановился на 102 сантиметрах.



