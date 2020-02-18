Один водитель на КАД уехал в отбойник, другие «сообразили на четверых». Сообщают о погибшем

На юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга движение затруднили две аварии, произошедшие в 10 километрах друг от друга. Очевидцы предполагают, что одному из водителей могло стать плохо. Сообщается о погибшем.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12 часов на 89-м километре внешнего кольца КАД легковой автомобиль, следуя в четвертой полосе, по неизвестным причинам врезался в барьерное ограждение. Поступила информация, что в ДТП есть погибший.

Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД. По данным очевидцев, в какой-то момент водитель легковушки стал прижиматься к ограждению и столкнулся с ним. Возможно, автомобилисту стало плохо за рулем.

«Ехал мимо и пропускал скорую с их полосы, которая за мной шла, и они, увидев ее, сразу стали ее тормозить. В машине сидел водитель, может, ему плохо», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Максим.





Затем около 13 часов на 98-м километре внешнего кольца КАД столкнулись четыре попутных легковых автомобиля, добавили в Упрдоре. Поврежденные машины заняли третью и четвертую полосы. В этой аварии никто не пострадал.

К дорожным службам в обоих случая претензий нет, добавляют в управлении. Движение по внешнему кольцу из-за аварий затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора пока превышает километр.