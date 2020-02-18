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Происшествия
18.02.2020 13:23
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Суд в Гааге обязал РФ выплатить рекордную компенсацию в 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Голландский суд отменил решение окружного суда Гааги, в котором России удалось оспорить выплату компенсаций по делу ЮКОСа.

«Апелляционный суд Нидерландов восстановил решение международной арбитражной комиссии в отношении России о выплате 50 миллиардов долларов компенсации акционерам бывшего российского нефтяного гиганта ЮКОС», – сообщает 18 февраля ABC News.

Россия все еще может оспорить вердикт в  Верховном суде Нидерландов. Если этого не произойдет, то, как напоминает издание France 24, выплата российской стороны станет рекордной для гаагского суда.

 


Справка:

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге признал, что Россия нарушала Энергетическую хартию и фактически конфисковала активы ЮКОСа. Он удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. Опираясь на это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, подали ряд исков в разных странах с требованием взыскать эти средства и арестовать активы, принадлежащие российским госкомпаниям. В 2016-м суд отменил https://www.fontanka.ru/2016/04/20/046/ решение о выплате Россией 50 миллиардов.

Михаил Ходорковский был фигурантом двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, в том числе статье «Мошенничество». В 2010 году по второму делу ЮКОСа о хищении добытой нефти Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.

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