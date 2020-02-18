Неудачный разворот попал на видео: объезжая грузовик на Орбели, легковушка задела столб и человека

Статистику ДТП с пешеходами пополнил утренний инцидент в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Неудачный разворот на перекрёстке улицы Орбели и 2-го Муринского проспекта зафиксировал видеорегистратор очевидца из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель легкового автомобиля, судя по всему, начал манёвр на недостаточно низкой скорости, к тому же ему пришлось уходить от выезжающего на перекрёсток «ГАЗона». Он выскочил на тротуар, задел опору дорожного знака и остановился у противоположного тротуара. «Зацепил пешехода, пострадавший ходит сам, пострадал не сильно», – пишет Сергей.





«Видела эту аварию. Слава богу, пешеход не сильно пострадал, – подтверждает Александра. – В это время движение на переходах очень активное, так как рядом две школы и детский садик. А время было примерно 7:50».

Несмотря на то, что статистика показывает снижение числа ДТП в России и в Петербурге, показатели всё равно тяжёлые: за январь в Петербурге и области погибли больше 25 пешеходов. И они продолжают попадать под машины каждый день.



