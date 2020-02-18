Президенту могут разрешить распускать Госдуму, если она не утвердит треть министров

Право президента РФ распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров, предлагается закрепить в Конституции РФ. Об этом 18 февраля сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона страны, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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«Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы», – цитирует депутата «Интерфакс».

Ранее член рабочей группы, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов предлагал ввести норму, которая позволит считать правительство России сформированным, когда в нём есть лишь 2/3 утверждённых министров.





Во вторник подгруппы по выработке поправок утвердили целый пул изменений, которые касаются президента и правительства РФ.

В частности, на рассмотрение депутатов Госдумы в качестве поправок ко второму чтению путинского законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» будет предложена идея введения иммунитета от преследований для бывших президентов РФ.

«Данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет конституционная гарантия независимости деятельности его», – заявила сторонница неприкосновенности экс-президентов России, председатель Союза женщин РФ, член рабочей группы Екатерина Лахова.

Кроме того, в поправках прописано новое амплуа президента. В главе о первом лице предлагается уточнить, что глава государства обеспечивает «гражданский мир и согласие в стране», а в статье 83 Конституции РФ собираются прописать, что президент осуществляет «общее руководство правительством РФ».

Другие поправки ко второму чтению расширяют полномочия правительства.

«Поддержка и укрепление защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды», – цитирует РИА Новости Павла Крашенинникова, который зачитал текст поправки в статью Конституции о полномочиях правительства.

Кроме того, в основной закон планируют вписать обязанность правительства РФ обеспечивать господдержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала, формирование в обществе ответственного отношения к животным.





При этом планируется прописать в Конституции запрет для председателя правительства, его заместителей и федеральных министров иметь счета в зарубежных банках.

Ранее второй сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас заявил, что парламент вправе внести изменения в преамбулу Конституции РФ, куда представители РПЦ хотят вписать «Бога» и «брак» как «союз мужчины и женщины». Соавтор действующей редакции основного закона страны Сергей Цыпляев разъяснял «Фонтанке», что преамбула Конституции неприкосновенна.

В начале февраля Клишас опроверг «Фонтанке» проработку обнуления президентских сроков для Владимира Путина.

Президент России 13 февраля поддержал идею фиксации в Конституции статуса России как «державы – победительницы во Второй мировой войне».