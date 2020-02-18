Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +5
$ 63.77р
69.09р
13:57 18.02.2020
Расширенный поиск

Власть
18.02.2020 13:14
Печать

Президенту могут разрешить распускать Госдуму, если она не утвердит треть министров

Право президента РФ распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров, предлагается закрепить в Конституции РФ. Об этом 18 февраля сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона страны, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: ru.wikipedia.org

«Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы», – цитирует депутата «Интерфакс». 

Ранее член рабочей группы, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов предлагал ввести норму, которая позволит считать правительство России сформированным, когда в нём есть лишь 2/3 утверждённых министров. 


Во вторник подгруппы по выработке поправок утвердили целый пул изменений, которые касаются президента и правительства РФ.

В частности, на рассмотрение депутатов Госдумы в качестве поправок ко второму чтению путинского законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» будет предложена идея введения иммунитета от преследований для бывших президентов РФ. 

«Данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет конституционная гарантия независимости деятельности его», – заявила сторонница неприкосновенности экс-президентов России, председатель Союза женщин РФ, член рабочей группы Екатерина Лахова.

Кроме того, в поправках прописано новое амплуа президента. В главе о первом лице предлагается уточнить, что глава государства обеспечивает «гражданский мир и согласие в стране», а в статье 83 Конституции РФ собираются прописать, что президент осуществляет «общее руководство правительством РФ».

Другие поправки ко второму чтению расширяют полномочия правительства.

«Поддержка и укрепление защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды», – цитирует РИА Новости Павла Крашенинникова, который зачитал текст поправки в статью Конституции о полномочиях правительства.

Кроме того, в основной закон планируют вписать обязанность правительства РФ обеспечивать господдержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала, формирование в обществе ответственного отношения к животным.


При этом планируется прописать в Конституции запрет для председателя правительства, его заместителей и федеральных министров иметь счета в зарубежных банках.

Ранее второй сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас заявил, что парламент вправе внести изменения в преамбулу Конституции РФ, куда представители РПЦ хотят вписать «Бога» и «брак» как «союз мужчины и женщины». Соавтор действующей редакции основного закона страны Сергей Цыпляев разъяснял «Фонтанке», что преамбула Конституции неприкосновенна.

В начале февраля Клишас опроверг «Фонтанке» проработку обнуления президентских сроков для Владимира Путина. 

Президент России 13 февраля поддержал идею фиксации в Конституции статуса России как «державы – победительницы во Второй мировой войне». 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.02.2020 11:50

Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые ставки по ипотеке по всем программам

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает базовые ставки по всей продуктовой линейке на 0,3 п.п.
ГК «Полис Групп»
17.02.2020 17:10

В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 12:13

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.