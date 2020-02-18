Технологии
NASA показало, как американский грузовой корабль ловит рука-манипулятор МКС над Россией
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно захватил рукой-манипулятором американский космический корабль Cygnus над территорией России. Об этом 18 февраля сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
17-метровым манипулятором Canadarm-2 управлял американский астронавт Эндрю Морган. Захват корабля зафиксировали на видео.
Captured! One of our @NASA_Astronauts @AstroDrewMorgan successfully used the @Space_Station’s robotic arm to capture #Cygnus at 4:05 am ET, while @Astro_Jessica monitored telemetry. Watch: https://t.co/tp8f5v9eXh pic.twitter.com/EY79GBCyZg— NASA (@NASA) February 18, 2020
Сейчас продолжается операция по стыковке американского корабля с МКС. Он доставит на станцию около 3,5 тонн груза — продовольствие, оборудование и материалы для исследований. Среди прочего, на МКС появится мобильная космическая лаборатория для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе.