NASA показало, как американский грузовой корабль ловит рука-манипулятор МКС над Россией

Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно захватил рукой-манипулятором американский космический корабль Cygnus над территорией России. Об этом 18 февраля сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

17-метровым манипулятором Canadarm-2 управлял американский астронавт Эндрю Морган. Захват корабля зафиксировали на видео.

Сейчас продолжается операция по стыковке американского корабля с МКС. Он доставит на станцию около 3,5 тонн груза — продовольствие, оборудование и материалы для исследований. Среди прочего, на МКС появится мобильная космическая лаборатория для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе.



