NASA показало, как американский грузовой корабль ловит рука-манипулятор МКС над Россией

Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно захватил рукой-манипулятором американский космический корабль Cygnus над территорией России. Об этом 18 февраля сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

17-метровым манипулятором Canadarm-2 управлял американский астронавт Эндрю Морган. Захват корабля зафиксировали на видео.

Captured! One of our @NASA_Astronauts @AstroDrewMorgan successfully used the @Space_Station’s robotic arm to capture #Cygnus at 4:05 am ET, while @Astro_Jessica monitored telemetry. Watch: https://t.co/tp8f5v9eXh pic.twitter.com/EY79GBCyZg