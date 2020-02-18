Еще 88 случаев коронавируса выявлены на лайнере Diamond Princess в Японии

Японский минздрав констатировал, что растет число зараженных 2019-nCoV на круизном лайнере, который уже несколько недель стоит на карантине у берегов страны.

«Еще 88 тестов [на коронавирус] среди пассажиров круизного судна в Иокогаме дали положительный результат», – цитирует 28 февраля заявление министра здравоохранения Като Кацунобу агентство Kyodo.

По его словам, медики на данный момент взяли пробы у всех трех тысяч человек на борту Diamond Princess. Из них коронавирус нашли у 454 человек, из которых почти 400 – это пассажиры. Кацунобу подтвердил, что лайнер 19 февраля смогут покинуть здоровые пассажиры.

Япония стала второй по числу зараженных коронавирусом страной. Всего было выявлено почти 520 случаев, из которых львиная доля – это Diamond Princess. Круизный лайнер находится на карантине в Иокогаме с начала февраля. На борту есть и граждане РФ. 17 февраля стало известно, что 2019-nCoV обнаружили и у россиянки.

О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».



