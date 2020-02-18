Признаки телепортации. Пока друзья разбойничали в Северном Купчино, их замечали в других местах

В Петербурге полиция сообщила о раскрытии вооруженного нападения на женщину. Четверых граждан Киргизии арестовали и показали по ТВ. Они отказались от признательных показаний и заявили о пытках. «Фонтанка» нашла людей, которые могут подтвердить алиби некоторых фигурантов.

Вечером 27 декабря 2019 года у подъезда дома на улице Белы Куна, 5 группа мужчин совершила разбойное нападение на 29-летнюю жительницу Петербурга. В её сумке лежали 230 тысяч рублей. Женщина отчаянно защищалась, преступникам пришлось стрелять. Сумку забрали с третьей попытки. 3 февраля пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области разослала в СМИ информацию о задержании подозреваемых и видеозапись налета.

Время нападения следствие ограничило коротким промежутком времени – с 21:00 до 21:10. Это подтверждается таймером камеры видеонаблюдения (21:07). Если точнее, разбой длился не более тридцати секунд.

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Преступление считалось нераскрытым больше месяца. 1 февраля 2020 года Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения четверым подозреваемым. В СИЗО попали 34-летний резчик по металлу Нургазы Сарыков, 26-летний монолитчик Заирбек Дуйшо, 28-летний таксист Бекболот Менишбай, 24-летний Арлен Искендеров. Все – граждане Киргизии.





Нургазы Сарыков

Сарыков работает резчиком по металлу на заводе «Красный Выборжец». Живет с родственниками в квартире на Гражданском проспекте. В документах следствия отмечено, что его задержали 31 января 2020-го.

По словам брата обвиняемого, Ислама Сарыкова, Нургазы исчез из квартиры еще 29 января. Его доставили в 12-й отдел полиции Фрунзенского района, на территории которого совершен налет.

На следующий день, 30-го, Ислам пришел в квартиру и увидел в ней двух незнакомых людей.

«Они крикнули: «Лежать!», – вспоминает Ислам. – Завели руки за спину, застегнули наручники, повезли меня в 12-й отдел. Спрашивали, где оружие и машина. Искали серебристую «Ладу». Таких машин в нашей семье нет».

В отделе полиции, утверждает Ислам, он слышал звуки ударов и крики брата: «Больно, больно!»





«Мне оперативники сказали: «Признавайся, или следующим будешь», – уточнил молодой человек. – Но так и не тронули. Съездили со мной на Гражданский, обыскали квартиру, ничего не нашли и отпустили».

Адвокат Сергей Быковский, защищающий Сарыкова, 6 февраля обратился к начальнику Управления собственной безопасности ГУ МВД Алексею Васильеву.

«Со слов моего подзащитного, в 12-м отделе полиции оперативные сотрудники полиции неоднократно его избивали и издевались над ним, раздевали догола и пытали электрошокером с целью получения признательных показаний, – указано в заявлении. – Его брат Сарыков Ислам, доставленный в отдел, слышал крики, стоны и плач избиваемых Нургазы и лиц, задержанных с ним. При личном общении со своим подзащитным я видел синяки на теле, он жаловался на боль в области ребер».

На допросах обвиняемый заявлял, что вечером 27 декабря находился дома и общался с друзьями. В квартире он остался один примерно в семь вечера, говорит его брат Ислам:

«Нургазы пил чай, никуда не торопился».

Сарыков состоит в Whatsapp-чате «Достор». В переводе с киргизского – «Друзья». В чате пятнадцать пользователей. «Фонтанка» связалась с одним из них. Мужчину зовут Сейдали Ормошов, живет в Бишкеке.

«Мы действительно общались вечером 27 декабря. Нургазы говорил, что сидит дома. Мы обменивались видеороликами и аудиосообщениями, обсуждали новости из Петербурга», – сказал Ормошов.

Сейдали прислал несколько скриншотов переписки и аудиозаписей, которые Сарыков отправлял в чат в десятом часу вечера. На заднем фоне не слышны посторонние звуки, свойственные для улицы или общественных мест.

«При необходимости я готов передать петербургской полиции всю переписку с Нургазы», – сказал «Фонтанке» Ормошов.

Нургазы Сарыков считается организатором разбойного нападения. По версии следствия, он стрелял и отнимал сумку. Потерпевшая его уверенно опознала.

Потерпевшая

Фото: Скриншот видео

Женщина работает управляющей в сети продовольственных магазинов. Вечером 27 декабря она объехала торговые точки и собрала выручку. На Белы Куна поехала по просьбе подруги из Молдавии – покупать присмотренный на сайте объявлений браслет. Из Приморского района ехала по ЗСД. Припарковалась не с первого раза. Уверена, что преступники действовали по наводке. Её объезды за выручкой известны многим сотрудникам магазинов. Знакомых лиц среди подозреваемых девушка не нашла.

В уголовном деле есть её заявление о том, что она с уверенностью опознает по меньшей мере стрелка, так как хорошо разглядела его лицо в борьбе за сумку.

Корреспонденты «Фонтанки» нашли потерпевшую, она согласилась на разговор.

- Я не могла прям стопроцентно указать на людей, которых плохо помню. С уверенностью опознать их никак не могла, – пояснила женщина. – Киргизы не все на одно лицо, но схожесть какая-то есть. У меня нет цели засадить невиновного человека, об этом я говорила следователю.

– По каким признакам вы опознали стрелка?

- По телосложению пухлому, росту, глазам, цвету волос. Я обращала внимание следователя, что стрелявший носил густую бороду. А на опознании был человек без бороды. Я не могла узнать нижнюю часть без растительности и попросила подозреваемого закрыть рот листком.

– На видео, как нам показалось, у стрелка выдающийся нос. У Сарыкова – приплюснутый.

- Вот нос абсолютно не помню. Я находилась в шоковом состоянии. Естественно, я не могла запомнить форму носа или лейбл куртки. Это точно был мужчина азиатской внешности, не спортивного телосложения. В общем, по всем признакам, которые я запомнила, это был тот самый человек.

– Говорят, вы запомнили номер машины, на которой передвигались преступники.

- Это неправда.

Как сообщили «Фонтанке» родственники Сарыкова, у него не растет борода по физиологическим особенностям.

Заирбек Дуйшо

Дуйшо тоже живет в квартире на Гражданском проспекте. Его увезли вместе с Нургазы Сарыковым 29 января – за двое суток до процессуального задержания. Он дал признательные показания:

«Знаю, что Нургазы [Сарыков] и его знакомый Арлен [Искандеров] купили автомобиль ВАЗ-2114, цвет и номер не помню. В конце декабря в общем разговоре они упомянули, что нужно отнять у девушки сумку с деньгами. Они разговаривали между собой, я включился. Кто-то из них предложил мне долю 40 тысяч рублей, сказал, что пойдем на дело. Вечером [27 декабря] к нам домой приехал Арлен на машине. Сели я, Бекболот и Нургазы. Мы поехали куда-то. В машине я увидел травматический пистолет. Когда мы припарковали машину, Арлен сказал, что надо будет забрать сумку у девушки. Он что-то высматривал, потом указал на девушку с сумкой. Мы вчетвером вышли из машины, Арлен остался позади ближе к машине. Бекболот побежал первым, у него не получилось вырвать сумку. К девушке подбежал Нургазы, сцепился с ней. Я побежал за ним, чтобы помочь ему, и тут услышал выстрелы и не стал подбегать к ней. Нургазы вырвал сумку, и мы побежали все вместе к машине. Запрыгнули, Арлен её завел, и потом мы поехали ужинать в кафе. На Кондратьевском проспекте, по-моему, но точно не помню. Там кафе «чайхана». Поужинали и поехали домой. Денег мне не дали, я не стал требовать, так как побоялся, что все это плохо кончится после стрельбы, и постарался забыть об этом случае. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь, сам лично девушку не трогал».

Заирбека Дуйшо допрашивали ночью в присутствии бесплатного адвоката.

«Время допроса было выбрано следователем, он так счел необходимым, – сказал «Фонтанке» защитник Александр Иванов. - При мне сотрудники уголовного розыска вели себя корректно, Дуйшо жалоб не подавал. При избрании меры пресечения против заключения под стражу не возражал».

После ареста родственники Заирбека заключили соглашение с другим адвокатом.

«Обвиняемый сообщил мне, что показания дал под пытками. Я обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Управление собственной безопасности ГУ МВД, – сказал «Фонтанке» Павел Литвинов. – Я убежден, что Заирбек отсутствовал на Белы Куна в момент разбойного нападения».

Дуйшо трудоустроен в компании «Стройинвест». В декабре 2019 года она выполняла подрядные работы на территории филиала «Гаражный комплекс в Санкт-Петербурге» ФГУП «Автотранспортный комбинат» Управделами президента. Предприятие открыто в 2008 году для обслуживания Конституционного суда, переехавшего из Москвы. Расположено на улице Книпович, 14.

Если верить признательным показания Дуйшо, в вечер преступления он выехал с подельниками с Гражданского проспекта. Если верить ответу заместителя гендиректора «Автотранспортного комбината» Управделами президента Сергея Глаголев, работник подрядной организации «Стройинвест» Заирбек Дуйшо 27 декабря прибыл в гаражный комплекс на Книпович в 9:10 и убыл в 21:58 – через пятьдесят минут после налета. Глаголев ссылается на книгу учета входа-выхода работников и видеозапись системы охранного телевидения.

От гаражного комплекса до места преступления – пять километров езды или три километра по прямой, через железнодорожные пути и промзоны.

Арлен Искендеров

Искендеров вину не признал. Его задержали 30 января и отправили на сутки в камеру административно задержанных. Арлен исхитрился найти телефон у соседей по отделу и позвонить родственникам.

«Собственно, благодаря этому звонку мы узнали, что четверо граждан Киргизии находятся в полиции по подозрению в особо тяжком преступлении», – сказал «Фонтанке» почетный консул республики в Петербурге Таалайбек Абдиев.

По словам Абдиева, Искендеров за несколько дней до разбоя связался через сайт бесплатных объявлений с владельцем автомобиля ВАЗ-2114 с намерением купить его. На встречу он поехал с Сарыковым, но сделка не состоялась. Якобы владелец сообщил им, что уже продал ВАЗ. И будто бы та же машина впоследствии была замечена вечером 27 декабря на Белы Куна.

Искендеров тоже заявил об избиениях в отделе полиции.

Бекболот Менишбай

В деле имеется еще одно признание. Бекболот Менишбай сообщил сотрудникам полиции о своем участии в преступлении. Его тоже задержали 29 января. После ареста обвиняемый отказался от первоначальных показаний.

Менишбай работает в Петербурге таксистом. Это регулярный источник его дохода на протяжении нескольких лет.

В июле 2018 года Петроградский райсуд приговорил иностранца к штрафу 10 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажирских перевозок. Такси Менишбая два раза с разницей в полчаса остановили сотрудники Петроградской ГИБДД для проверки технического состояния. В салоне сидели пассажиры, но отсутствовали огнетушитель, аптечка, диагностическая карта, а левая фара не работала.

Эта история закончилась уголовным делом, что не помешало в декабре 2019 года Менишбаю снова трудиться таксистом. Он пользовался автомобилем «Фольксваген Поло», принадлежащим ООО «Торгово-транспортная компания «Маруся», – это регулярный клиент комитета транспорта Петербурга, получающий разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

У Менишбая был заключен договор с диспетчерской службой «Такси везет». Вечером 27 декабря в службу поступил заказ от клиентки, которую следовало забрать от Ново-Александровской улицы в Невском районе и довезти до Киевской улицы в Московском. Этот заказ передали водителю Бекболоту Менишбаю, следует из ответа диспетчерской службы «Такси везет» (ООО СофтПлюс») на запрос адвоката Николая Чекрыжева.

«Фонтанка» нашла клиентку Бекболота, объяснила суть звонка. По нашей просьбе Наталья детализировала через личный кабинет «Билайна» свои телефонные соединения вечером 27-го и поделилась воспоминаниями.

«Я вызвала такси в 20:30. Приехал молодой человек азиатской внешности. На Киевской меня ждала знакомая, я первый раз собиралась к ней в гости. В 20:52 и 20:58 я звонила на её номер, она мне объясняла, как проще подъехать к дому. Как только я подъехала, снова набрала знакомую. Это было в 21:07. Мы разговаривали 1 минуту 7 секунд. Еще две-три минуты я искала подъезд. Все это время, насколько помню, водитель стоял у дома. Признаков спешки не проявлял. Потом я вошла в дом».

Мы предложили Наталье посмотреть на фотографию Менишбая. Она отказалась.

«Будет лучше, если со мной свяжется полиция и проведет опознание в рамках уголовного дела. Не хочу быть предвзятой и прошу оградить меня от любой информации».

От Киевской улицы до места преступления – восемь километров езды или пять километров по прямой, через железнодорожные пути и промзоны.

«Фонтанка» отправила запрос в ГУ МВД по обстоятельствам уголовного дела.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»