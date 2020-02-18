Несмотря на погоду, ДТП в Петербурге и области обошлись без жертв. Спустя 1,5 недели печальной статистики

За минувший понедельник, 17 февраля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 506 дорожных аварий. Пострадали в них 34 человека, а вот жертв удалось избежать. Последний раз без смертельных случаев прошли сутки 6 февраля: тогда несмотря на немалое число ДТП в целом, их последствия были довольно легкими, даже пострадавших было всего 13 на оба региона.

В то же время 17 февраля продолжило тенденцию последних дней: на петербургских и областных дорогах выросло количество наездов на пешеходов. Так, в понедельник утром в Колпинском районе Петербурга под колесами сразу двух автомобилей серьезно пострадала женщина. Сначала ее сбили на «зебре», а затем переехали на обочине. Как стало известно «Фонтанке», 59-летняя жительница Отрадного получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы, закрытые травмы груди и живота. В тяжелом состоянии скорая доставила женщину в НИИ СМП им. Джанелидзе.

Вечером же, в начале одиннадцатого часа, 59-летний водитель автобуса МАЗ сбил 31-летнего пешехода на КАД. ДТП произошло на 86-м километре внешнего кольца. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также в районе 20:30 у поворота с Выборгского шоссе на Горское столкнулись автомобиль Audi 80 и грузовик Scania с полуприцепом. В результате в больницу в тяжелом состоянии доставили 23-летнего водителя «Ауди» и его 21-летнюю пассажирку.





Всего за 17 февраля в Петербурге произошло 431 ДТП, сообщает 18 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО. В 14 случаях были пострадавшие. Всего травмы получили 22 человека, в том числе один ребенок.

В Ленобласти за прошедшие сутки зафиксировали 75 дорожных аварий, в том числе 11 – с пострадавшими. Травмы в них получили 12 человек, детей среди пострадавших не было.

Среди серьезных происшествий в Ленобласти тоже было несколько наездов на пешеходов. Так, по данным «Фонтанки», около 7:52 у дома 1 по шоссе Энтузиастов в Киришах легковой автомобиль Chevrolet Lacetti сбил пешехода. А в районе 10 утра мужчина на Mitsubishi сбил женщину-пешехода на дороге Петербург – Матокса. Вечером же на трассе «Кола» под колеса попал вышедший из машины водитель. На 13-м километре Мурманского шоссе Cadillac врезался в стоявший на обочине из-за поломки Volkswagen Transporter, тот отбросило вперед прямо на стоящего перед ним мужчину.