Как подготовить квартиру к приезду будущего покупателя?

Продажа квартиры на вторичном рынке сопряжена со множеством нюансов. Неважных деталей здесь попросту нет, ведь на кону миллионы рублей. Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказывает о секретах подготовки квартиры к визиту потенциального покупателя.

Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева/ фото предоставлено ГК «КВС»

Чтобы покупатель нашелся быстрее, а вы получили желаемую сумму без какого-либо дисконта, стоит потратить немного времени и сил на подготовку вашего жилья к приему гостей. Шкурка стоит выделки.

Чтобы ничего не пропустить, наши агенты по продаже вторичной недвижимости, например, используют такой простой чек-лист. Кстати, во многом он может быть полезным и в том случае, если вы сдаете квартиру в аренду.

Устранить неприятные запахи

Чем старше дом, тем больше вероятность того, что время оставило здесь свои отпечатки. Как визуально, так и в плане запахов. Появиться они могут из-за плохого состояния канализации, из-за редкого проветривания и влажности в ванной или туалете, от старых обоев или текстиля в комнате, из холодильника. Многие собственники за долгие годы жизни привыкают к таким запахам и уже не обращают на них внимания.

Перед визитом покупателей лучше тщательно проветрить все помещения и слегка распылить в комнатах освежитель воздуха. Если в квартире проживает курящий человек, лучше воздержаться от вредных привычек как минимум за час до визита покупателей.

Навести чистоту

Квартира должна быть чистой. Лучше всего накануне провести генеральную уборку, причем добраться до самых укромных мест, навести порядок везде. Стоит помнить не только про жилые комнаты, но и про балкон, который не должен быть похож на кладовую.

Совет с уборкой достаточно банальный, но на деле он часто не выполняется. К примеру, если семья продолжает жить в квартире и параллельно продает ее. Сложно постоянно быть готовым к просмотрам. В этом случае лучше не торопиться и запланировать визит так, чтобы у вас было время привести квартиру в порядок.

Если вы чувствуете, что самостоятельная уборка займет много времени и сил, можно воспользоваться услугами клининговых компаний. Стоимость таких услуг сейчас вполне доступна.

Не забывайте также о парадной. Если на вашем этаже грязно и присутствуют неприятные запахи, лучше проветрить помещение и как минимум подмести его.

Убрать ненужную мебель и личные вещи

Даже безупречно чистая, но захламлённая квартира не позволяет объективно оценить свободное пространство, а покупателям важно понять габариты квартиры. Можно взглянуть и с точки зрения психологии: чем больше обезличена квартира, тем проще будущему жителю представить ее своей. Кроме того, люди вряд ли перед новосельем захотят заниматься выносом вашей старой мебели и вещей.

Если вы не проживаете в квартире, оптимально оставить по одному шкафу в комнате и по минимуму других предметов интерьера – диван, стул, стол, встроенная кухня. На виду ни в коем случае не должны оставаться пустые банки и коробки, а все личные вещи лучше убрать с открытых поверхностей в ящики.

Выбрать оптимальное время показа

Идеальное время для визита в зимний период – дневное, когда в квартире будет максимум света, благодаря чему визуально она будет просторнее. Кроме того, днем ниже вероятность попасть в пробку, а это тоже влияет на общее впечатление, которое сложится у будущего покупателя о локации.

Летом можно выбирать практически любое время, но поздний вечер все же не рекомендуется. Как правило, восприятие информации в конце дня отличается, человек может устать, а освещение даже летом хуже дневного.

Очень частый вопрос также – стоит ли делать ремонт перед продажей квартиры? Хотя, безусловно, привлекательный внешний вид поможет найти покупателя недвижимости быстрее, вкладываться в дорогостоящий ремонт не стоит. Практика показывает, что продать квартиру дороже вряд ли получится – хорошо, если просто удастся окупить вложения.

В отличие от первичного, на вторичном рынке большинство покупателей настроены делать ремонт на свой вкус или даже перепланировку, ведь зонирование квартиры здесь не всегда отвечает современным требованиям.

С другой стороны, в некоторых случаях косметический ремонт провести можно и нужно. Например, заменить неработающую сантехнику, чтобы покупатель мог оценить напор воды, побелить потолки и наклеить обои, если у вас были протечки труб.

Если состояние квартиры совсем удручающе и проживать в ней в таком виде нельзя, можно использовать и еще один вариант – убрать всю мебель, полностью очистить поверхности и продавать жилье без отделки.

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