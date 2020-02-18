Китайцы не справляются с коронавирусом. На помощь призвали роботов

В Китае разработали специального робота, который сможет отслеживать состояние людей, тем самым выявляя зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Кроме того, готовится модель, которая будет проводить дезинфекцию.

«Вручную температуру можно измерить только у одного человека за раз, тогда как робот <...> может делать тепловые изображения температуры тела в толпе, а также отслеживать и распознавать изображения людей с повышенной температурой», – так новинку китайской робототехники 18 февраля описывает агентство Xinhua.

Робота придумали в университете Xi'an Jiaotong в провинции Шэньси. Китайские ученые хотят, чтобы их разработка функционировала в тандеме с роботом, проводящим беспилотную дезинфекцию.

Такими аппаратами собираются оснастить места массового скопления людей. Сейчас их производят лишь в небольшом количестве.

Напомним, что коронавирус за прошедшие сутки обнаружили у 1886 человек, из которых умерли почти сто. Всего в Китае 2019-nCoV унес жизни 1868 граждан.



