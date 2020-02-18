В Кронштадте спасли из воды загадочную даму. У неё нашли один документ – кредитку на чужое имя

Спасатели вернули на берег женщину в Кронштадте. Документов при ней не оказалось, только банковская карта сомнительного происхождения.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне ночью сотрудники ДПС во время патрулирования в Кронштадте заметили тело в воде у Пенькового моста. Приехавшие на место спасатели извлекли из воды женщину. Её отвезли в больницу.

У пострадавшей при себе документов не нашлось. В кармане у дамы лежала только банковская карта. Полицейские приехали по адресу, на который зарегистрирована кредитка. Им открыла женщина с именем и фамилией, идентичными тем, что указаны на карте. Горожанка заявила, что с ней всё в порядке, никаких документов с персональными данными в последнее время она не теряла.

Камеры показали, что прохожая упала в Обводный канал у 7-го дома на улице Петровской. Кроме переохлаждения, у неё диагностировали также травму головы.







