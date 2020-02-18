Суд Вены отказал фигуранту «дела реставраторов» Борису Мазо в апелляции на экстрадицию в Россию. Но его еще ждут в Испании

Высший земельный суд Вены 18 февраля отказал защите фигуранта «дела реставраторов» Бориса Мазо в обжаловании решения об экстрадиции в Россию, которое было вынесено в конце 2019 года. Но это не значит, что экс-чиновника Минкульта сегодня же посадят на самолет в Москву. Его еще ждет суд об экстрадиции по запросу Испании.

О том, что суд оставил в силе решение первой инстанции, сообщает РИА Новости. Адвокаты экс-чиновника уже заявили, что будут продолжать обжаловать решение суда Вены.

Генпрокуратура добивалась выдачи Мазо из Австрии полгода. Запрос был подан сразу, как в ноябре прошлого года его задержали там по испанскому арестному ордеру. Одновременно с этим в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены. Мазо обвиняли в отмывании денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье – особняка стоимостью более 4 млн евро.

В России же экс-чиновника Минкульта объявили в розыск по делу о хищении 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Второй обвиняемый, Григорий Пирумов, также ранее носил высокий статус – замминистра культуры РФ.



