Каршеринговый BMW полиция перехватила на Сенатской. Юного водителя просят привлечь за угон

Проверка каршеринговых автомобилей, регулярно проводимая сотрудниками ГИБДД, выявила очередного нарушителя.

Около 23 часов 17 февраля, по данным «Фонтанки», на Сенатской площади, 1, ДПС остановила каршеринговый седан BMW 3-Series 320i xDrive. Водитель управлял им по чужому аккаунту («Фонтанка» подробно писала об этой схеме). Ночью 18 февраля представитель каршеринговой компании подал заявление в полицию, в котором попросил привлечь водителя к ответственности за угон BMW из Михайловского переулка. Нарушитель – 20-летний парень, приехавший в Петербург из Тверской области, официально нигде не работает.

В целом за 17 февраля сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти задержали 94 лица, совершивших административные правонарушения. Выявлено 2127 нарушений ПДД (1785 допущены водителями, 342 – пешеходами), пресечено 19 выездов на встречную полосу. Задержаны 18 нетрезвых водителей, 10 отказались от медосвидетельствования. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».







