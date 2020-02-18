Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые ставки по ипотеке по всем программам

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает базовые ставки по всей продуктовой линейке на 0,3 п.п.

Теперь рефинансирование ипотеки другого банка возможно по ставке от 8,7%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

По «Семейной ипотеке» – льготной программе с государственной поддержкой для семей, имеющих «ребенка-инвалида», возрастом до 18 лет, а также семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился/родится второй и/или последующий ребенок – новая ставка составит от 4,69%. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита от 500 тыс рублей до 12 млн рублей (на покупку объектов в г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Ленинградской и Московской обл.), срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

«Для Банка «Санкт-Петербург» доступность ипотеки, в целом, и снижение ипотечных ставок, в частности, – социально важная задача. В развитии направления ипотечного кредитования Банк «Санкт-Петербург» стремится создавать и предлагать такие продукты и сервисы, которые не просто отвечают потребностям наших клиентов, но где-то даже предвосхищают их. Мы делаем все возможное для того, чтобы ценовые и неценовые параметры по ипотеке были доступнее нашим заемщикам», – комментирует заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Сегодня Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития ипотечного кредитования разрабатывает новые уникальные продукты, в том числе, залоговые счета как замена аккредитивам. Кроме того, Банк активно продолжает развитие и совершенствование работы с эскроу-счетами на вторичном рынке – уникальной услуги, которая заменяет эксперт-сейфинг.

А также, развиваясь как цифровой диджитальный банк, осенью прошлого года Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис заказа оценки недвижимости on-line и продолжает его развитие.

По итогам 2019 г. ипотечный портфель Банка «Санкт-Петербург» увеличился на 11,2% и к началу 2020 года достиг 63,7 млрд рублей.

Ипотечный кредит в Банке «Санкт-Петербург» на строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,5% годовых. Первоначальны взнос – от 20%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее об программах ипотечного кредитования в Банке «Санкт-Петербург» можно ознакомиться на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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