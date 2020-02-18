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Власть
18.02.2020 12:01
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Неприкосновенность экс-президентов России собираются закрепить в Конституции

Рабочая группа по выработке конституционных поправок предлагает закрепить в основном законе страны неприкосновенность президента, чей срок полномочий истёк.

«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это (норма в прорабатываемых поправках. – Прим. ред.) у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует», – цитирует 18 февраля РИА Новости сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павла Крашенинникова. 

Ранее соответствующую формулировку для введения законодательной защиты бывшего президента от преследований озвучила председатель Союза женщин РФ, член рабочей группы Екатерина Лахова.

«Президент, являясь гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма — она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего. Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», – заявила Лахова.


Из ныне здравствующих бывших президентов в России сейчас есть только третий глава государства Дмитрий Медведев. Он  руководил страной в 2008-2012 годах. 15 января Медведев ушёл в отставку с поста премьер-министра, который он занимал 8 лет. Первый президент России Борис Ельцин умер в 2007 году.

Срок полномочий нынешнего главы государства Владимира Путина истекает весной 2024 года. По действующей редакции Конституции он больше не сможет возглавлять страну в качестве президента.

Ранее Павел Крашенинников сообщал, что срок подачи поправок к законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» может быть продлён до 1 марта.

В первом чтении Госдума единогласно приняла пакет путинских поправок 23 января, то есть всего спустя неделю после презентации идеи в рамках послания Федеральному собранию.

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