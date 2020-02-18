«Невозможно промолчать и остаться в стороне». Аниматоры вступились за фигурантов дела запрещенной «Сети»

Представители анимационного сообщества написали открытое письмо, в котором выразили поддержку приговоренным к реальным срокам заключения участникам запрещенной и признанной террористической в РФ организации «Сеть».

«Мы, режиссеры, аниматоры, художники и другие представители анимационного кино, хотим выразить солидарность с профессиональными сообществами, которые выступили в защиту фигурантов по делу «Сети». Мы требуем пересмотра вынесенных судебных приговоров, так как в ходе процесса были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых», – говорится в опубликованном 18 февраля открытом письме на Facebook.

Почти 120 человек, поставивших свои подписи, указывают, что все имеют право на «беспристрастное расследование и справедливый приговор», поэтому было «невозможно промолчать и остаться в стороне». Аниматоры полагают, что «молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали». Среди подписантов — обладатель Золотой пальмовой ветви за мультфильм «Выкрутасы» Гарри Бардин, член Американской Академии кинематографических искусств «Оскар» Константин Бронзит и историк анимации Георгий Бородин.

Напомним, что это не первая акции поддержки семерых фигурантов дела «Сети». Накануне высказались и владельцы петербургских книжных магазинов.



