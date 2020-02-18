В Петербурге впервые пройдёт фестиваль для пап – Insta Papa Market, на котором можно будет не только повеселиться, но и помочь детям-отказникам

В Петербурге в предстоящие праздничные выходные пройдёт семейный фестиваль Insta Papa Market. Помимо того, что на нём можно будет весело и с пользой для себя провести время, посетителям представится возможность оказать помощь нуждающимся – детям-отказникам.

Семейный Instagram-фестиваль Insta Mama Market проводится уже несколько лет и завоевал популярность у молодых родителей. На сей раз праздник приобретёт брутальные черты – он будет посвящён папам. Поэтому традиционное название фестиваля немного изменили. «В этот раз главными героями нашего фестиваля станут наши супергерои – папы. А то всё мамы да мамы. А ведь папы у наших детей просто замечательные», – говорят организаторы.

Для семей с папами пройдут полезные лектории, брутальные мастер-классы, конкурсы на самого крутого папу и будет работать фотозона для настоящих мужчин. Также состоится шоу-программа для всей семьи.

По традиции в фестивале примет участие Благотворительный фонд «Клуб добряков», который вырос из личного профиля в Instagram Маши Субанты. На сегодняшний день «Клуб добряков» – это огромная команда волонтёров, которая оказывает помощь детям по всей России.

Волонтёры петербургского отделения фонда проведут традиционную ежеквартальную акцию в поддержку младенцев-отказников. Они будут принимать:

– подгузники для новорожденных (размер 1-2, также можно размер 3-5);

– детские кремы (в тюбиках);

– салфетки влажные гипоаллергенные.

Собранные средства гигиены отправятся к детям-отказникам, которые проходят лечение в Детской городской больнице № 17.

Фестиваль продлится все выходные – с 22 по 24 февраля. В эти дни гостей ждут в ТРК «Питер Радуга» с 10:00 до 19:00. Вход свободный.