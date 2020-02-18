Шишки после шторма. Десятки деревьев убрали с дорог под Петербургом: ели, осины и дубы

Сильный ветер повалил на региональные трассы Ленинградской области около 120 деревьев. К утру 18 февраля дорожники расчистили проезд по всем десяти тысячам километров дорог, сообщает «Фонтанке» пресс-служба регионального дорожного комитета.

Больше всего деревьев рухнуло в Кингисеппском, Сланцевском и Всеволожском районах области. Люди при этом не пострадали. Дежурные бригады оперативно выезжали на место, пилили стволы и ветви и убирали бревна на обочину. Шторм не пощадил дубы, молодые осины и старые ели.

Сейчас на дорогах продолжают работать 300 единиц спецтехники: рабочие устраняют последствия шторма и организуют отвод воды с проезжей части (дороги вчера заливало и в области, в Буграх, и немного в Петербурге). Заявки от автомобилистов принимает круглосуточная «горячая линия» по телефону (812) 251-42-84.





В Петербурге ветер вчера тоже не только валил деревья и дорожные знаки, но катал пустой грузовик. Сегодня утром, когда угроза наводнения миновала, затворы дамбы открыли.



