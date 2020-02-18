«Помочь альбиносам, сиротам и островитянам». Жена главного тренера «Зенита» вновь собралась в Африку

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак в ближайшее время планирует вернуться в Африку для помощи местным детям. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Друзья, 15 марта я отправляюсь в Гвинея-Бисау с гуманитарной миссией. Кто со мной? Нам предстоит снять новый фильм, построить футбольную площадку, помочь альбиносам, сиротам и островитянам. Это будет невероятное приключение. После я полечу в трущобы Кении, где меня тоже очень ждут», – написала Анна Семак.

Фото: Скриншот с сайта instagram.com

В конце 2019 года Анна Семак уже путешествовала по Африке вместе со своим мужем. В планах у них — усыновление темнокожего ребенка. На данный момент у Семаков семеро детей, в том числе одна приемная девочка.



