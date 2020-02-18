Петербургский инженер снимал с грузовых вагонов РЖД новые колеса и ставил бракованные. Полмиллиона прибыли могли стоить сотни жизней

23-летний житель Петербурга, инженер материально-технического обеспечения вагонного депо одной из станций ОЖД в Ленобласти, был задержан сотрудниками транспортной полиции после операции в Тосненском районе.

Как сообщает 18 февраля пресс-служба УТ МВД по СЗФО, оперативники, проверяя поступившую информацию, остановили у железнодорожной станции Рябово грузовик. В нем нашли двадцать колесных пар от грузовых вагонов.

Достаточно быстро удалось установить принадлежность запчастей РЖД, а также их стоимость – более 500 тыс. рублей.





Вскоре задержали и инженера. Он, по версии полиции, вместе с подельниками с помощью козлового крана осуществлял подмену колесных пар. Вместо целых с нужными для перевозимой нагрузки ободами на вагоны ставили подержанные пары или вообще не предназначенные для перевозки грузов колеса.

«Похищенные колесные пары злоумышленники планировали сбыть иным частным собственникам подвижного состава», – сообщает ведомство.

Вовремя замеченная подмена, как говорят, спасла РЖД от сходов грузовых составов и в печальной перспективе — человеческих жертв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



