Пострадавший в пьяной аварии с участием худрука «Лицедеев» всё ещё находится в тяжёлом состоянии

Петербуржец, сбитый автомобилем художественного руководителя театра «Лицедеи» Виктора Соловьёва, остаётся в тяжёлом состоянии под присмотром врачей Александровской больницы. Об этом «Фонтанке» стало 18 февраля из медицинских кругов.

41-летний житель Кудрово менял колесо своего Geely Emgrand на Малоохтинском проспекте 14 февраля. Автомобиль стоял у края проезжей части, знак аварийной остановки был выставлен. Мужчину задел БМВ Виктора Соловьёва, в крови у водителя нашли алкоголь.

Пострадавшего зажало между двумя машинами, ему пришлось ампутировать ногу. Худрук «Лицедеев» признал вину, суд отпустил его под подписку о невыезде.







