«Ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе "Сочи"». Кокорин рассказал о дебюте за новую команду

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал свою игру в товарищеском матче с «Динамо» (3:1). Он забил гол и отдал результативную передачу.

«Команда показала, что она может играть агрессивно, может атаковать. Сложилось ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат. Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Для меня было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные игры. Главное — подойти к ним без травм», — цитирует Кокорина пресс-служба ФК «Сочи».





О переходе футболиста в южный клуб объявили еще 21 января, однако тот долгое время отказывался переезжать. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». В итоге нападающий все-таки договорился с «Сочи». «Зенит» официально объявил о переходе лишь 17 февраля.

Александр Кокорин присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.