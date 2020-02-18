Игорный клуб организовали три женщины в доме Римско-католического благотворительного общества

Основательницами подпольного клуба для азартных игр в доме, примыкающем к БДТ, считают в полиции Петербурга двух жительниц Петербурга и одну областную обитательницу.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, 34 игровых автомата нашли в квартире дома 67-69 по набережной реки Фонтанки (дом постройки 1882 года, известный как доходный дом Линевича, или дом Римско-католического благотворительного общества) сотрудники экономической полиции.

После разорения гнезда азарта, в День святого Валентина были задержаны три женщины — 33-летняя жительница Ленобласти и две петербурженки 25 и 35 лет. Именно им, как полагают в главке, принадлежит идея создания подпольного клуба. В понедельник следственный отдел Центрального района возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Санкция статьи предполагает «вилку» от миллионного штрафа до шести лет заключения.

Задержанные отпущены под подписку о невыезде.







