Канада готова выдать РФ 96-летнего экс-члена зондеркоманды СС. СК расследует дело об убийстве 214 советских детей во время ВОВ

Канадские власти могут передать России бывшего переводчика СС Гельмута Оберлендера, которого подозревают в причастности к массовому убийству в ейском детдоме в 1942 году.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен <...> Сейчас не ведется какого-либо процесса экстрадиции», – цитирует 18 февраля заявление адвоката Оберлендера Рона Поултона РИА Новости.

Канадские власти уже лишили 96-летнего экс-члена зондеркоманды гражданства страны за то, что он скрыл свое прошлое. В Северную Америку он перебрался сразу после войны.

«Не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам», – так прецедент лишения паспорта описал адвокат, подчеркнув, что Верховный суд отказался рассматривать апелляцию.











В середине февраля российский Следственный комитет сообщил о том, что ведомство «направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады». По версии следствия, переводчик Оберлендер мог быть причастен к смерти 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. Дело о геноциде в ейском детдоме в 1942 году возбудили по статье 357 УК РФ в октябре прошлого года после рассекречивания документов. Следователи выяснили, что в 1942 году зондеркоманда СС со специальными мобильными газовыми камерами была отправлена в нынешний Краснодарский край. Группу возглавлял доктор Курт Кристман, а переводчиком у нацистов служил Гельмут Оберлендер. В октябре они убили 214 детей, тела которых нашли в 1943-м в Широчанском хуторе.

СК РФ подчеркивает, что за такие преступления не существует срока давности.



