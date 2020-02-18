Бородач и его напарник в балаклаве затолкали в машину китайца на Васильевском. Агрессоры отрекомендовались полицией

Налётчики решили поискать лёгкую наживу у граждан Китая в Петербурге. В карманах и в квартире не нашлось больших сумм. Преступники представились иностранцу полицейскими.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне вечером 24-летний китаец, работающий директором ресторана, вышел прогуляться с собакой по набережной реки Смоленки. Внезапно его схватили двое незнакомцев и затолкали в автомобиль. У иностранца слетели очки, обидчиков он разглядеть не смог.

В салоне машины оказались ещё двое. Они забрали у пленника пять тысяч рублей, ключи от квартиры и направились проверить жилплощадь на наличие ценностей.

В это время до квартиранта не смог дозвониться его 20-летний приятель, приехавший в Петербург также из Китая. Друг забеспокоился и решил наведаться в гости. Дверь ему открыли бородач в синем пуховике и мужчина в тёмно-зелёной парке и балаклаве. Они представились полицейскими, уложили на пол иностранного студента и сняли с него часы стоимостью 48 тысяч рублей. Затем агрессоры спустились вниз, выкинули из машины хозяина квартиры и уехали.





В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



