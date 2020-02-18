Массовое ДТП на Дороге жизни собрало крупнейшую пробку

Массовое ДТП на Дороге жизни утром 18 февраля собрало крупнейшую пробку в Петербурге. Сейчас эта пробка тянется на 3,3 километра, охватывая часть Рябовского шоссе.

Очевидец из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитал у поста ДПС шесть столкнувшихся машин. В «Яндекс.Навигаторе» пишут и вовсе о 12. В комментариях утверждают, что всё началось со стоящей в правом ряду в сторону города «Газели», которую не убрали после вчерашнего ДТП в том же месте. «В 7:30 были только в левой полосе в сторону Питера. В 9:30 добавились уже в направлении области», – отмечает Алексей.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это несколько аварий по 2-3 участника. Никто не пострадал.





Пробка длиной 5,6 километра на Дороге жизни, от Межевой улицы до поста ГИБДД, стала крупнейшей в топ-5 утренних пробок, по оценке «Яндекса». В целом максимальная загруженность дорог Петербурга сегодня, как и вчера, составила обычные 6 баллов.



