Под Петербургом начальника отдела полиции задержали по подозрению во взяточничестве. Брать он мог не только деньгами — и это его подвело

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти задержаны двое руководителей отдела полиции по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, полицейские брали не только деньги, но также ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. Как пишет 18 февраля 47news, именно это и могло подвести предполагаемых взяточников.

В официальном сообщении Следкома Ленобласти говорится о задержании начальника «одного из отделов полиции Всеволожского района и его заместителя». Следователи считают, что с октября 2017-го по октябрь 2019 года они получили от местного бизнесмена более 3 млн рублей, за что закрывали глаза на административные нарушения и предупреждали о жалобах и заявлениях.

По данным 47news, речь идет о 37-летнем майоре полиции Родионе Киселеве и его заместителе — 29-летнем лейтенанте Владимире Митякове. О задержании последнего «Фонтанка» сообщала накануне. 47News уточняет, что платил полицейским якобы бизнесмен белорусского происхождения из Мурино. Помимо переводов на карту и наличных, коммерсант мог также «дарить» сотрудникам полиции ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. В следствии отмечают, что именно такие «подарки» и стали основной доказательной базой — их легче всего отследить.

Сейчас Киселев и Митяков изолированы, решается вопрос о мере пресечения.



