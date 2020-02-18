Без дорогой вставной челюсти оставил уличный грабитель предпенсионерку на Учительской улице

Только спину мужчины, который вырвал у нее из рук пакет с имуществом на 130 тысяч, и смогла описать 50-летняя женщина, обратившаяся в полицию Калининского района.

Как сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в полицию пострадавшая обратилась около двух ночи во вторник. С её слов выходило, что ближе к полуночи она возвращалась домой и у дома 11 по Учительской улице ощутила толчок в спину, после чего из рук у нее вырвали пакет с надписью ZARA.

«В нем находились денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, банковские карты, ключи от квартиры, а также зубные протезы, стоимостью 120 тысяч рублей», – сообщает ведомство.







По данным «Фонтанки», женщина могла только описать спину грабителя — синяя куртка, черные штаны.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



