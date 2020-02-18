Стрельбу по машинам и стёклам дома в Мурино в полиции сочли хулиганством. Потерпевших с десяток

О повреждениях из-за стрельбы по припаркованным машинам в Мурино заявили не только несколько автовладельцев, но и местная жительница, у которой разбили стекло.

Как сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об инциденте на улице Шувалова, 3, поступила в полицию накануне. Владельцы припаркованных около дома автомобилей обнаружили следы от пуль, предположительно, выпущенных из травматического оружия. Пробито оказалось и стекло в жилом доме. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), полиция приняла меры к розыску и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Потерпевшие в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что повреждения получили семь-восемь машин, в том числе такси. Пули попали и в окна, и в металлическую обшивку.





Любопытно, что в тот же день, 17 февраля, в небольшом Мурино ещё один автомобиль попал под «обстрел». Обломок штукатурки, отвалившийся с дома 7 по Новой улице, пробил стекло «Лады», рассказывали в «ДТП и ЧП».



