31 декабря – не праздник. Правительство отказало россиянам в обязательном выходном в последний день года

Комиссия по законопроектной деятельности посчитала нецелесообразным поддержать законопроект о переносе нерабочего дня на 31 декабря.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», – цитирует 18 февраля отзыв российского кабмина ТАСС.

Народные избранники посчитали, что нынешнее российское законодательство уже позволяет сдвигать выходные на другие даты, поэтому дополнительных мер не требуется. Авторы законопроекта из ЛДПР, в свою очередь, настаивали, что необходимо законодательно разрешить перенос нерабочих дней так, чтобы 31 декабря россияне всегда могли отдыхать.

Напомним, что дискуссия о необходимости выходного в последний день года в очередной раз разгорелась в прошлом году. Так, во время своей большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что «выходной 31-го – это логично». Согласно опросам, более 80% россиян поддерживают главу государства в этом вопросе. 31 декабря 2018-го выходным стало в целом ряде регионов, включая Ленинградскую область. Нерабочим этот день был и в Министерстве обороны, однако при условии, что военные его отработают.







