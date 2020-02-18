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Общество
18.02.2020 10:32
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Кабинет министров Мишустина против индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ вносил в Госдуму член Совета Федерации от Орловской области, член КПРФ Василий Иконников.

В документе отмечается, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда (ПФР) в 2020 году на 368,5 млрд руб., в 2021-м – на 426,4 млрд руб., в 2022-м – на 524,6 млрд руб.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров», – цитирует «Интерфакс» 18 февраля заключение правительства.

Сенатор предлагал взять финансирование из профицита федерального бюджета. Кабмин Михаила Мишустина, отказывая в поддержке идеи, отметил, что отмена моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам «требует дополнительного обоснования».


Летом 2018 года на тот момент глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год. Тогда член кабмина утверждал, что в казне таких ресурсов нет. Осенью того же года тогдашний премьер Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам. Однако в январе 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока правительство РФ не готово повышать пенсии работающим пенсионерам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была прекращена в 2016 году, т.е. за два года до объявления «пенсионной реформы», по которой был увеличен пенсионный возраст от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.

В конце января Михаил Мишустин повысил социальные выплаты и пособия с 1 февраля на 3%.

Сопредседатель рабочей группы по выработке поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева ранее пообещала зафиксировать в Конституции индексацию пенсий как неработающих пенсионеров, так и тех, кто не вышел на заслуженный отдых.

По данным ВЦИОМ 91% россиян положительно смотрят на идею Путина закрепить в Конституции индексацию пенсий и соцвыплат.

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