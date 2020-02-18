В Петербурге парень устроил своей девушке бой без правил. Она защитилась ножом

Спортсмена увезли с ножевым ранением в больницу после кухонного разговора с девушкой в Красногвардейском районе Петербурга. Он умолчал и о своей агрессии, и о поступке возлюбленной.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне с ножевым ранением живота госпитализировали 17-летнего спортсмена. Его забрали из квартиры на проспекте Наставников.

Пострадавший рассказал, что вышел покурить на улицу, где на него якобы напали двое неизвестных. В квартире он проводил время вместе с друзьями, которые не согласились с этой версией. По их словам, парень вышел вместе с девушкой на кухню, между ними произошёл конфликт, когда пара вернулась, то кавалер уже был ранен.

Его 18-летняя возлюбленная призналась, что словами ухажёр не ограничился, во время ссоры ударил её. После этого она схватилась за нож. В социальных сетях юноша демонстрирует свой пресс кубиками, а также фрагменты тренировок из спортивного зала, где отрабатывает боевые приёмы на манекене.





Девушка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Парень в тяжёлом состоянии находится в больнице.



