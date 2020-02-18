Семья, возвращаясь с юбилея, попала под встречный бензовоз. КамАЗ подмял легковушку и протащил 50 метров

Пять человек погибли в ДТП в Волгоградской области. Причиной стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает 18 февраля областное ГУ МВД, накануне вечером на 95-м километре автодороги Иловатка – Николаевск (Старополтавский район), по предварительной информации, 37-летний мужчина на «Хёндэ Акценте» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом под управлением 55-летнего жителя Калмыкии. Скончались на месте водитель «Хёндэ» и его пассажиры: 36-летний мужчина и женщины 31, 43, и 76 лет.

По данным V1.RU, пустой КамАЗ-бензовоз съехал с трассы, подмяв под себя легковушку. Так он протащил машину около 50 метров. За рулём Hyundai был житель Палласовки.





В легковой машине ехали члены одной семьи – с юбилея, который отмечали у родных в Старополтавском районе. Об этом изданию ИА «Высота 102» рассказал глава Заволжского сельского поселения Палласовского района Омбрек Дисенгалиев. Четверо погибших жили в селе Старая Иванцовка. За рулем был 37-летний внук самой старшей пассажирки. 43-летняя женщина – его сноха. Погибли также 31-летняя жительница Волгограда и 36-летний мужчина. «Я был на месте ДТП до половины второго ночи. Не могу прийти в себя – это страшное зрелище. Не знаю, как такое могло произойти. Но вчера говорили, что бензовоз ехал без габаритных огней… А там, кто его знает, как было на самом деле», – говорит глава поселения.