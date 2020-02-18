Суды, детские сады, но пока не переправы. Анонимные минеры перешли на «Яндекс»

Первые за вторник, 18 января, «письма счастья» получили петербургские суды. Если их пока эвакуируют единицами, детских садов в письмах не меньше сотни.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, на 10 утра подышать воздухом отправились сотрудники судов самых зеленых районов города – Петродворцового и Сестрорецкого.

В письмах, которые второй день подряд суды получают с почтового ящика на yandex.com, указаны несколько десятков детских садов Петербурга.

Днем раньше анонимы «заминировали» порядка 700 объектов, среди которых привычные уже к эвакуациям суды и детские сады, а также привыкающие — вокзалы и городские переправы.







